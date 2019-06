Nato: Luciolli (Comitato atlantico), Italia rilanci asse con Washington

Lo ha detto il presidente del Comitato atlantico italiano, Fabrizio Luciolli, nel suo intervento al convegno "70 anni di Nato: priorità italiane per il futuro dell'Alleanza atlantica".

L’Italia continua a mantenere un ruolo importante per la Nato, ha osservato Luciolli, ma negli ultimi anni il suo impegno “è sembrato venire meno per un Unione europeismo solo di apparenza”, in quanto ciò non si è tradotto in un effettivo contrasto degli interessi franco-tedeschi.

La Nato ha fatto tanto nel Mediterraneo, ha osservato Luciolli, citando in particolare il successo rappresentato dalla creazione dell’hub per il sud di Napoli.

A suo modo di vedere, bisogna andare oltre, ampliando la cooperazione anche verso Lega araba e Unione africana in quanto la Nato “riesce a dare concretezza a questa a queste cooperazioni”. Secondo il presidente del Comitato atlantico italiano, il caso Libia è rappresentativo dell’esigenza di un maggiore impegno da parte delle organizzazioni internazionali.

Fonte: Agenzia Nova