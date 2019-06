Lotito vuole Alitalia, Conte: tutte proposte verranno valutate

Il proprio interesse per la compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria dal 2 maggio del 2017, l'ha manifestato il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Secondo quanto riportano i media l'11 giugno è stata depositata e formalizzata la manifestazione di interesse per Alitalia da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Secondo quanto spiegano i media, ora Latito dovrebbe iniziate a trattare con Ferrovie per confermare la propria capacità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia, insieme a Delta Airlines e Ferrovie.

"Non posso esprimere alcun giudizio, nessun commento sull'offerta, ma era riservata...", ha commentato Latito la notizia.

E' stata riservata la reazione del vice premier Matteo Salvini: "Io non ho pregiudizi, a me basta che si tutelino 11 mila posti di lavoro e che l’Italia abbia una compagnia di bandiera efficiente e che guardi al futuro, che cresca e compri aerei".

Il premier Conte, a volta sua, ha promesso che “se arrivano offerte verranno tutte valutate, ma quello che a noi preme è rilanciare il sistema".

"L’Italia ha bisogno di un rilancio e stiamo lavorando a un piano straordinario di rilancio del turismo per far ripartire il Paese in tutti i settori”, ha aggiunto Conte.