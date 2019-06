Via libera Cdm al Decreto Sicurezza bis (VIDEO)

Il consiglio dei ministri ha dato via libera al Decreto Sicurezza bis. La seduta è durata circa due ore.

A breve Giuseppe Conte e Matteo Salvini terranno una conferenza stampa e parleranno dei contenuti del Decreto.

E' stata anche concessa la cittadinanza italiana per Ramy e Adam, i due ragazzi che hanno sventato la strage dello scuolabus di Milano.

Secondo il primo ministro, il decreto “era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed eravamo in dirittura d’arrivo, ma a ridosso della consultazione elettorale".

"Io stesso ho chiesto a Salvini di rinviarlo, perché fissare un Cdm un paio di giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno. Lo abbiamo fatto al primo Consiglio dei ministri utile, cioè oggi”, ha sottolineato Conte.

"Tre i filoni principali del decreto: lotta all'immigrazione clandestina per cui si prevede la confisca delle navi, multa dai 10 a 50 mila euro per comandante, armatore e proprietario delle navi che non ottemperano alle richieste della Guardia di Finanza e la possibilità di agenti sotto copertura e l'uso delle intercettazioni", ha detto Salvini durante la conferenza stampa.

Guarda tutta la conferenza stampa: