Vitelloni in fuga: camion con bovini si ribalta nel Grossetano

Una "fuga di vitelloni" è avvenuta nel Grossetano quando un camion con bovini si è ribaltato mentre proseguiva per la via Aurelia. L'incidente, secondo quanto riporta La Nazione, è avvenuto sul tratto tra Braccagni e Giuncarico poco lontano dal comune di Grosseto.

Per cause non ancora chiare il camion carico di vitelli, appositamente adibito al trasporto animali, è andato fuori strada e si è ribaltato. Sul luogo sono arrivati l'elisoccorso regionale, i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale dell'Asl. Gli animali però si sono approfittati della situazione e sono riusciti a scappare.