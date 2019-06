Papa riceverà Putin il 4 luglio - Vaticano

Papa Francesco riceverà Vladimir Putin il 4 luglio durante la visita del presidente russo in Italia. Lo ha reso noto il portavoce vaticano Alessandro Gisotti.

Si tratta del terzo incontro del Pontefice con il presidente russo. Il primo incontro si è tenuto il 25 novembre 2013, il secondo il 10 giugno 2015.

Vladimir Putin è atteso in Italia a luglio. Le date precise non sono state ancora indicate però, confermata la data dell'incontro tra Papa e presidente, si tratterebbe dei primi giorni del mese.