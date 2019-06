Aggredisce i poliziotti e viene rilasciato dal giudice, proteste degli agenti

"Sono oramai costanti le segnalazioni rispetto al crescente numero di poliziotti aggrediti in servizio a Padova”, inizia così il documento del sindaco di polizia Sap di Padova. Il documento intitolato “Poliziotti sotto attacco” richiama la magistratura prendere provvedimenti contro i violenti. In questo caso si tratta di un tunisino, “già noto alle forze dell’ordine”, che ha aggredito due agenti ma poi è stato rimesso in libertà.

“Due poliziotti della locale Questura notano un soggetto poi identificato di origine tunisina in evidente stato di agitazione nelle vicinanze del metrobus Bassanello. Il personaggio a torso nudo al centro della strada in evidente stato di alterazione non solo proferiva frasi sconnesse ma principalmente arrecava un serio e grave rischio all'incolumità dei cittadini presenti ed alla circolazione stradale. Si rendeva necessario l'intervento dei due poliziotti”, si legge nel documento.

“Il tunisino – prosegue il documento – colpiva ripetutamente i colleghi procurando lesioni per 7 e 5 giorni. Il soggetto veniva bloccato immediatamente con l'ausilio di una volante giunta sul posto ed accompagnato in Questura, poi veniva richiesto l'intervento del personale medico del 118 e successivamente accompagnato al pronto soccorso per poi essere dimesso e riaccompagnato in Questura. Alle ore 20 circa di ieri il Magistrato di turno ne disponeva il rilascio. L'articolo 337 del vigente Codice Penale stabilisce: chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L'articolo 582 del Codice Penale stabilisce: chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale ne deriva una malattia, è punito con una reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Da un controllo si è accertato che il soggetto in questione era già stato fermato innumerevoli altre volte dalle forze dell'ordine per gli stessi reati, per violenza in famiglia, reati di spaccio e chi più ne ha più ne metta. Nel rispetto delle decisioni assunte in piena autonomia dalla magistratura ci chiediamo però di quali altri reati si debba ancora macchiare questo tunisino a Padova, che nonostante una sfilza di precedenti, oggi, stasera, potrà liberamente spacciare o avere comportamenti pericolosi per i cittadini. Potrà anche aggeredire una volante qualora venisse sottoposto ad un controllo di polizia, conscio che difficilmente le patrie galere potranno ospitarlo perchè anche a Padova non vige un principio che dovrebbe essere sacrosanto in un paese democratico, ci riferiamo alla certezza della pena".

Per il SAP, “l'unica certezza è che i poliziotti continueranno a tutelare la sicurezza dei cittadini, applicando la legge, l'auspicio è che per questi soggetti recidivi e pericolosi per la società, possano essere perseguiti puniti espulsi dall'Italia”.

“Il SAP continua la propria battaglia rispetto alle garanzie funzionali per i poliziotti, attendiamo a Padova un numero congruo di “taser” per tutelare anche la sicurezza passiva dei nostri colleghi", si legge nella conclusione.

