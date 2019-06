Lega-M5S: trovato l'accordo

“Soddisfatti per l’accordo trovato sul decreto sblocca cantieri. Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese”, si legge in una nota ufficiale diffusa dai capigruppo Senato Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli.

“Al contempo, sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull’argomento. In particolare saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato”, si conclude la nota.

L'accordo sul tema ha anche commentato Matteo Salvini:

“Voi non mi credete mai quando vi dico che sono ottimista e che i problemi si risolvono. Ci stavamo lavorando da ieri notte. Poi fra persone di buonsenso l’accordo si trova”, ha detto Salvini ai giornalisti.

“Alla Lega e a me interessava che i cantieri venissero sbloccati, si tagliasse burocrazia; e mi interessava che tornare a sistemare una scuola, una strada, una palestra, una casa di riposo fosse semplice perché il codice per gli appalti inventati dalla sinistra bloccava tutto e tutti. Se l’accordo c’è si va avanti e l’Italia si sblocca”.