Putin atteso in Italia a luglio

Il presidente Putin sarà in Italia a luglio. Attesa a giorni l'ufficializzazione della data.

La data della visita del presidente russo non è ancora stata ufficializzata, ma la notizia è stata nuovamente confermata dell'ambasciatore d'Italia in Russia Pasquale Terracciano, intervenuto a Mosca in occasione dell'Assemblea Generale della Camera di Commercio Italo-Russa.

Da Roma a Vladivostok

L'Italia sarà anche presente per la prima volta al Forum Economico di Vladivostok a settembre, con una delegazione imprenditoriale ed un importante evento culturale che prevede l'esposizione a Vladivostok di un quadro di Botticelli.

© Sputnik . Riccardo Pessarossi Camera di Commercio Italo-Russa

2020 Italia paese partner di INNOPROM

"Nel mese di luglio saremo a Ekaterinburg per una visita preparatoria alla partecipazione dell'Italia come paese partner dell'edizione 2020 di INNOPROM" ha aggiunto l'ambasciatore Terracciano, nel suo intervento di fronte alla platea di imprenditori italiani e russi partecipanti all'assemblea, che segna il 55° anno di attività della Camera di Commercio Italo Russa.

L'assemblea generale della Camera di Commercio Italo Russa ha anche annunciato un cambio al vertice dell'associazione. Vincenzo Trani, CEO di Mikrocapital succede nella carica di presidente della CCIR a Rosario Alessandrello, storico presidente della camera, che è stato nominato presidente onorario dell'organizzazione.