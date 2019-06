La conferenza stampa decisiva di Giuseppe Conte si terrà oggi

Oggi pomeriggio si terrà una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, sui contenuti della quale sui media circolano molte indiscrezioni. Non è chiaro se si tratterà dell'ultima conferenza da premier o semplicemente di un altro tentativo di evitare la crisi di governo.

Non è chiaro ancora cosa aspettarsi dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte di oggi pomeriggio: alcuni dicono che si possa trattare dell'ultima conferenza stampa da premier, altri sostengono che sarà semplicemente l'ennesimo tentativo di evitare la crisi di governo che potrebbe crearsi dopo il trionfo della Lega e la sconfitta del Movimento 5 Stelle alle Europee. Il discorso però potrebbe tenersi non in format di conferenza stampa, ma di messaggio pubblico, cioè senza domande.

Nel mirino di Conte potrebbe finire soprattutto il vice premier Matteo Salvini, le cui ultime azioni sono ispirate dalla sua vittoria: in uno dei giorni passati aveva dichiarato che "gli emendamenti governativi vanno discussi nella sede del governo che è Palazzo Chigi". Emendamenti come quello sullo sblocca-cantieri che è stato proposto dalla Lega e che prevede il blocco del Codice degli appalti per due anni, il che, secondo i leghisti, frena l'Italia.

Un'altro tema importante potrebbe essere la risposta di Bruxelles alla lettera del governo sui conti, inviata dal ministro Economia Giovanni Tria al vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e al commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, che dovrebbe arrivare dopodomani.

L'Italia rischia una procedura d'infrazione da oltre 3 miliardi di euro: nell’ultimo anno il debito pubblico dell'Italia è aumentato toccando il 132,2% del Pil, mentre l'Ue aveva chiesto all'Italia di abbassarlo.