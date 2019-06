Venezia, nave da crociera sbatte battello turistico

L'incidente è avvenuto verso le 8:30. La nave "Opera" della Msc era trascinata alla stazione marittima di Venezia da un rimorchiatore che, probabilmente per un black out, ha perso il controllo, ed la nave è andata a sbattere contro un battello gran turismo River Countess con a bordo 130 persone. Lo riferisce la Repubblica.

In una nota Msc spiega: "Questa mattina, intorno alle 8.30, Msc Opera in manovra di avvicinamento al terminal per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dei fatti, la compagnia sta assicurando la massima collaborazione ed è in contatto costante con le autorità locali".

Di conseguenza alcune persone sono finite in acqua. Cinque persone sono rimaste non gravemente contuse, uno della Grande Nave.

La Grande Nave all'impatto ha suonato per dieci minuti la sirena.

Sul posto ambulanza, polizia, vigili del fuoco che hanno allestito un pronto soccorso.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha così reagito all'incidente su Twitter.

L'incidente di oggi al porto di #Venezia dimostra che le #grandinavi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 2 июня 2019 г.

​