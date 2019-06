Dissequestrata la Sea Watch, la nave potrà lasciare il porto

L’imbarcazione della omonima ong tedesca, battente bandiera olandese, era stata sequestrata per decisione della procura di Agrigento, aprendo altresì un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in concomitanza con lo sbarco a Lampedusa di 47 migranti naufraghi, la sera di domenica 19 maggio, con decisione appresa da un contrariato ministro dell’Interno Matteo Salvini, mentre stava partecipando al talk show Non è l’Arena, condotto da Massimo Giletti su La7.

Ora la ong pubblica su Twitter il “decreto di restituzione di cose sequestrate” firmato dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e dal pubblico ministero Cecilia Baravelli.

🔴🔴 LA SEA-WATCH È LIBERA!



Abbiamo ricevuto la notifica del dissequestro e della conseguente restituzione della nave. pic.twitter.com/Ra85hIBIIh — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 1 июня 2019 г.

​“Abbiamo ricevuto la notifica del dissequestro e della conseguente restituzione della nave”, il commento di Sea Watch, che torna dunque a solcare il Mediterraneo.

Fonte: Askanews