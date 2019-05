Revocata la concessione della Certosa di Trisulti all’associazione vicina a Steve Bannon

La decisione di avviare l’iter per revocare la concessione all'associazione vicina a Bannon è arrivata dal ministro per i Beni e le attività culturali, Bonisoli.

Alberto Bonisoli, il ministro per i Beni e le attività culturali, "a seguito degli esiti dell'attività ispettiva condotta e del conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana fa dal Mibac, ha richiesto al segretario generale di dare impulso alla direzione generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell'amministrazione rispetto alle rilevate criticità in ordine alla legittimità dell'assegnazione in concessione d'uso della Certosa di Trisulti, a Collepardo, all'associazione 'Dignitatis Humanae Institute', sia in fase di affidamento che in fase esecutiva". Lo si legge in un comunicato del Mibac.

"L'Avvocatura dello Stato ha individuato la sussistenza di tutte le condizioni per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, nonché alla declaratoria di decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 19 del contratto di concessione, in conseguenza della violazione di diversi obblighi contrattuali", conclude la nota.

L'ex consigliere di Donald Trump per le questioni strategiche Steve Bannon ambiva a creare un movimento in Europa che sostenga le forze sovraniste di destra nel continente. L’ex braccio destro di Donald Trump, voleva creare la scuola internazionale del sovranismo proprio nella certosa di Collepardo, in provincia di Frosinone.