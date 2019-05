Rousseau, Di Maio confermato capo politico con l'80%

I risultati: 44.849 sì e 11.278 no su 56.127 votanti. Lo ha annunciato il blog delle stelle.

"Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle “urne”, che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l’80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il MoVimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica", si legge nel post.

"Vi ringrazio tutti e vi voglio bene! Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Non mi monto la testa, questo è il momento dell'umiltà", ha scritto Di Maio sulla sua pagina Facebook.

"Come vi avevo detto, la riconferma del mio ruolo di capo politico è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del Movimento 5 Stelle, per renderlo più vicino ai cittadini, ai territori, per rimarcare la nostra identità e per permettere a questo Governo di realizzare quella idea di Paese che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni con esperti, portavoce ed attivisti", ha sottolineato lui.

Oggi si è svolto il voto tra gli iscritti M5s per decidere se confermare Luigi Di Maio capo politico del movimento, dopo la sconfitta alle Europee.