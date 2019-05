Salvini sulla Tav: "Vantaggioso completare un’opera fondamentale"

“I nostri contatti con l’Europa ci dicono che potenzialmente sono in arrivo altre buone notizie sugli investimenti e le grandi opere, e la Tav è una di queste", ha detto il ministro dell'Interno.

"Se, come pare, la quota di partecipazione di investimento dell’Ue dovesse aumentare fino al 55% dell’importo dell'intera opera, sarebbe evidente che qualsiasi ulteriore analisi costi/benefici dimostrerebbe che è vantaggioso completare un’opera fondamentale, come ha dimostrato anche il voto in Piemonte", ha sottolineato lui.

Se da Bruxelles verranno confermate le voci, ci saranno altre centinaia di milioni, mi risulta siano più che voci. E come si potrebbe dire di no?” ha concluso Salvini.

In precedenza, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, ha informato in una nota che Bruxelles finanzierà metà dell’opera, ma non c'è stata una conferma da parte di Bruxelles.

LEGGI ANCHE: TAV: ecco perché la mossa migliore per Salvini (e per gli italiani) è dire no