Salvini contro il ritorno di Gad Lerner: è questo il cambiamento?

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, critica duramente il ritorno in Rai di Gad Lerner. Il vicepremier ha affrontato il tema nel corso di una diretta Facebook. Nel “cambiamento”, ha sottolineato, “la Rai è un tasto dolente. Dalla settimana prossima torna in video un volto molto noto, Gad Lerner. Cinque belle trasmissioni di Gad Lerner, che ovviamente non è di sinistra per niente, non odia la Lega, giornalista obiettivo, equilibrato, che avrà cinque trasmissioni in Rai. Se la Rai del cambiamento passa dal ritorno in video di Gad Lerner…. Poi dicono che siamo noi a controllare”.

“La prima puntata – ha spiegato il vicepremier – pare sia sulla Lega, che novità. A maggior ragione spero vada avanti in commissione di vigilanza la proposta della Lega per mettere un tetto agli stipendi Rai e sapere quali sono le società esterne che guadagnano”.

“Se si passa da Gad Lerner per il cambiamento… lo chiedo all’amministratore delegato – ha aggiunto Salvini – io mi limiterò a non guardare. Mi stupisce questa scelta editoriale, con tanti giovani giornalisti e conduttori… Gad Lerner. Amico mio amministratore delegato, allora tanto vale rimettere lì Orfeo e richiamare lì Renzi, Letta, Gentiloni. È il mio parere da ascoltatore. Mi limiterò a chiedere quanto costa, quanto prende e qual è il giro di business”.

Parole cui ha risposto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

“Ci risiamo – ha sottolineato Zingaretti – io sento solo il pessimo odore dell’arroganza del potere che tenta di limitare la libertà di pensiero. Lo stesso che ha portato a colpire con una sospensione la professoressa Dell’Aria a Palermo”.

Fonte: Askanews