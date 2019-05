Governo, Salvini: voglio lavorare per quattro anni

“L’ho ribadito all’assemblea parlamentare che, ha applaudito concorde all’unanimità, che si prosegue sulla linea del buon governo, se poi nei 5 Stelle prevalesse la linea della barricata e del ‘no a ogni costo, va bene, allora valuteremo. Voglio lavorare per quattro anni”, ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’assemblea dei parlamentari del suo partito a Montecitorio.

Matteo Salvini ha anche affermato che “non farà le maggioranze con gli 'Scilipoti' o i cambia-bandiera di turno. “La maggioranza se c’è è questa. Per me c’è. Mi rifiuto di pensare di andare a raccattare tre senatori e dieci deputati là, non ci penso neanche”, ha detto il leader del Carroccio.

Il ministro degli interni ha anche spiegato che “non si augura” un possibile “disfacimento” della coalizione gialloverde. “Io vorrei continuare a lavorare come abbiamo fatto nei primi nove mesi: bene. Certo se invece dovesse trascinarsi l’ultima parentesi delle ultime settimane…no. Mi rifiuto di prendere come parametro di governo le ultime settimane passate a litigare, polemizzare, bloccare, insultare. Per me quella è una parentesi infelice dettata dalla campagna elettorale”, ha detto Salvini.

In precedenza Luigi Di Maio ha deciso di sottoporsi al voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau perché decidano sul suo ruolo di leader politico.

Alle elezioni europee dello scorso fine settimana la Lega ha raccolto oltre 9 milioni di voti (34,3%), mentre la media nazionale del Movimento 5 Stelle di Di Maio non è andata oltre il 17 %.