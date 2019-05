Elezioni Europee: la Lega avrà 25 eurodeputati, 18 il PD, 15 il M5S, 8 FI e 7 FdL

È terminato lo scrutinio dei voti delle elezioni europee. La Lega ha ottenuto il 34,3% dei voti ed avrà la rappresentanza più ampia: 25 europarlamentari. Il Partito Democratico, il secondo partito, guadagnando il 22,7% dei voti avrà 18 seggi nel Parlamento europeo. Il Movimento Cinque Stelle si è invece fermato al 17,1% 17,1% e manda a Strasburgo 15 deputati

Nel prossimo Parlamento europeo entreranno anche Forza Italia (che ha raccolto l'8,8% dei consensi) e Fratelli d'Italia (che ha preso il 6,5%). I due partiti, con i loro eurodeputati, andranno a rimpolpare rispettivamente le fila del Partito popolare europeo (Ppe) e dei Conservatori e riformisti europei (Ecr).

L'Italia sarà rappresentata nel Parlamento europeo in totale dai 73 deputati.

Definitivo anche il dato relativo all'affluenza: nella giornata di domenica 26 maggio si sono recati alle urne il 56,1% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto al 2014, quando a votare era stato il 58,7%. In tutta Europa però l'affluenza è in aumento rispetto alle ultime elezioni, come osserva il presidente dell'Europarlamento uscente, Antonio Tajani:

50.5% dei cittadini Ue ha votato alle #elezionieuropee.



L’affluenza più alta degli ultimi 20 anni, che testimonia il buon lavoro svolto dal Parlamento europeo e dalla campagna #stavoltavoto.



Grazie a tutti gli elettori che hanno contribuito con il loro voto.#EP2019 — Antonio Tajani (@EP_President) 26 мая 2019 г.

​Per quanto riguarda i tre maggiori partiti, il raffronto rispetto al 2014 vede la crescita esponenziale della Lega, passata dal 6,2% al 34,3%, mentre il PD di Renzi che nel 2014 aveva ottenuto il 40,8%, portando al Parlamento europeo 31 eurodeputati, ha visto quasi dimezzate le preferenze. Il Movimento 5 Stelle alle Europee del 2014 era stato il secondo partito dietro al PD, con il 21,1%.

Il nuovo Parlamento Europeo si insedierà il 2 luglio, data in cui è fissata la prima sessione plenaria del parlamento neoeletto.