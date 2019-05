Nuovo robot a quattro zampe può trainare un aereo da tre tonnellate

In Italia è stato creato HyQReal, un nuovissimo robot quadrupede delle dimensioni di un cane e dalla forza mai vista prima in un robot, che potrà aiutare l’uomo in compiti difficili o pericolosi.

L’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) ha presentato il nuovissimo robot quadrupede HyQReal, realizzato con la società Moog, in collaborazione con Inail e UE nell’ambito del progetto Echord. La presentazione è avvenuta alla Conferenza internazionale sulla robotica e l’automazione Icra 2019, tenutasi a Montreal, in Canada.

HyQReal, che dispone di un sistema di avviamento autonomo, è uno dei robot più forti creati fino a oggi. Per dimostrarlo gli ingegneri hanno messo in scena un esperimento spettacolare, attraccando al robot un aeroplano da 3,3 tonnellate: HyQReal è riuscito a trainarlo da fermo.

L’esperimento si è svolto all’aeroporto internazionale Cristoforo Colombo di Genova.

Il video mostra che il robot, simile a un cane senza testa, non solo ha messo in movimento l’aereo, ma lo ha trainato per diversi metri. HyQReal pesa meno di 130 kg ed è lungo circa un metro. Per realizzare il robot gli ingegneri hanno applicato soluzioni all’avanguardia e utilizzato materiali innovativi. Per esempio alle estremità delle “zampe” sono montati dei piedini di gomma che garantiscono una migliore aderenza al suolo.

La progettazione di HyQReal è iniziata nel 2007. Il robot protagonista del video è l’ultima versione, quella più avanzata. La macchina è destinata alle attività che l’uomo non può svolgere, come quelle previste dallo smontaggio degli edifici, la ricerca dei superstiti sotto le macerie in caso di catastrofi naturali, la perlustrazione di strutture pericolanti, i lavori più pesanti in agricoltura.