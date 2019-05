Elezioni europee, exit poll: Lega primo partito

Secondo i dati del primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per ‘Porta a porta’, Lega tra il 27% e il 31%; Pd tra il 21 e il 25%; M5s tra il 18,5% e il 22,5%. Forza Italia è data tra l’8% e il 12%, Fdi tra il 5% e il 7%. Tutti gli altri sotto la soglia del 4%.

Lega primo partito e testa a testa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Fi tiene e Fratelli d'Italia supererebbe la soglia del 4%.

"Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. E' un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia", dice il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari.

Per quanto riguarda l'affluenza al voto, è stata la più alta negli ultimi venti anni, superiore al 50% nella media europea, il che segna un'inversione di tendenza rispetto al costante calo nella partecipazione dal 1979.

Una foto dal suo studio, con in mano un cartello che dice: “Primo partito in Italia. Grazie”. Così Matteo Salvini esulta sui primi exit polls, che danno la Lega primo partito, con un vantaggio che sembra rassicurante sia sul Pd che sul M5s. E in un tweet aggiunge: “Una sola parola: grazie”.

Fonte: Askanews