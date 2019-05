Edward Snowden al Wired Next Fest 2019 di Milano

Il festival ad ingresso libero e gratuito ai Giardini Indro Montanelli di Milano promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired Italia è giunto alla decima edizione, focalizzata sul futuro.

"Siamo di fronte a molte scelte, anche etiche e morali, per determinare l'indirizzo del futuro e c'è bisogno di competenze per prendere decisioni sulle conseguenze dell'innovazione. Serve una classe dirigente che capisca che il digitale non è uno strumento ma un profondo cambiamento culturale e che le tecnologie saranno centrali nel mondo del lavoro...che è necessario ripensare a come tutelare i diritti dei lavoratori in un'epoca in cui il lavoro è diverso e le forme di protesta per proteggerlo superate; che è fondamentale offrire a tutti un percorso di formazione continua durante tutta la vita: non esiste più - come nel Novecento - un periodo in cui si impara e uno in cui si mette in pratica quello che si è appreso; che è decisivo assicurare benessere alle persone nel breve termine senza compromettere l'equilibrio ambientale. Per questo abbiamo scelto "Futuro" come parola chiave del WIRED Next Fest. È cruciale che ognuno di noi si prenda la responsabilità di costruirlo, non pensando che i grandi trend siano solo ineluttabili e immutabili", - afferma il direttore di Wired Italia Federico Ferrazza.