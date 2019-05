Europee, seggi aperti in tutta Italia

In Italia sono aperti seggi per le elezioni Europee. Si vota dalle 7 alle 23. Anche oggi si svolgono le elezioni amministrative in 3.812 comuni italiani. Inoltre, in Piemonte anche alle urne per le regionali.

Gli abitanti di Piemonte oggi votano per il presidente della Regione. La scelta per i residenti è tra il governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd) e il candidato del centrodestra Alberto Cirio.

Oltre 16 milioni di elettori si esprimeranno oggi anche alle comunali, per scegliere i sindaci di 3.812 comuni, tra i quali 27 capoluoghi.

Oggi 50 milioni e 952.719 italiani (residenti in Italia, nei paesi Ue e paesi non Ue) sono chiamati alle urne per scegliere i 73 (76 dopo la Brexit) eurodeputati italiani che li rappresenteranno all'Europarlamento.

Sergio Mattarella ha votato a Palermo nel seggio 535 dell'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII-Piazzi" nel quartiere Libertà.

Le elezioni del Parlamento Europeo 2019 in Italia eleggeranno membri della 9ª delegazione italiana al Parlamento Europeo come parte delle elezioni europee che si terranno in tutta l'Unione Europea.

Secondo i risultati dell’ultimo sondaggio svolto dalla rivista Politico, i due maggiori partiti del Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo (PPE) e l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) rischiano di perdere 98 posti, ottenendo relativamente 170 e 144 seggi in parlamento.