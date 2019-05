Milano: Matteo Salvini va a votare per le elezioni europee

Ruptly è in diretta da Milano, domenica 26 maggio, mentre il vice primo ministro, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, va a votare per le elezioni del Parlamento Europeo del 2019.

Le elezioni del Parlamento Europeo 2019 in Italia eleggeranno membri della 9ª delegazione italiana al Parlamento Europeo come parte delle elezioni europee che si terranno in tutta l'Unione Europea.

Oggi 50 milioni e 952.719 italiani (residenti in Italia, nei paesi Ue e paesi non Ue) sono chiamati alle urne per scegliere i 73 (76 dopo la Brexit) eurodeputati italiani che li rappresenteranno all'Europarlamento.

L'affluenza alle elezioni europee alle ore 12 è raggiunta il 16.72%, secondo i dati diffusi dal Viminale.