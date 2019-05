Palermo, Salvini incontra la prof sospesa, tornerà in classe

Ieri alla prefettura di Palermo, nel corso delle celebrazioni dedicate a Giovanni Falcone, magistrato simbolo della lotta alla mafia, si è tenuto un incontro tra Matteo Salvini, ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la professoressa Maria Rosa Dell’Aria sospesa dopo che in rete era apparso un filmato, pubblicato dai suoi studenti, in cui confrontava il decreto sicurezza di Salvini con le leggi razziali. Insieme alla donna c'erano anche il figlio e l'avvocato.

“Abbiamo parlato di libertà di pensiero e di futuro. Ora si sta lavorando tecnicamente, non è mio compito, perché tutto torni a posto”, rassicura Salvini dopo l'incontro.

“Mi ha detto che l’ultimo dei suoi pensieri e dei pensieri dei ragazzi era di accostarmi al duce e al ventennio. C’è stato un dibattito ampio sull’immigrazione e l’accoglienza con pensieri doversi in classe. Io amo il confronto di idee diverse. Ho dato la mia disponibilità all’inizio del prossimo anno scolastico per fare un’assemblea in cui spiego ai ragazzi perché difendere i confini e la sicurezza di un paese è un diritto di un padre e di un ministro”, ha aggiunto il vice premier.

Matteo Salvini ha anche promesso di visitare il Vittorio Emmanuele III di Palermo dove lavora la professoressa, ma non si è presentato. Sputnik Italia ha raggiunto incontrato alcuni studenti del liceo per conoscere le loro reazioni: