La parola agli studenti del Vittorio Emanuele III di Palermo (VIDEO)

L'istituto nei giorni scorsi era stato nell'occhio del ciclone, per la sospensione di una docente, in seguito ad un'attività in cui, per la giornata della memoria, degli studenti avevano accostato lo sterminio degli ebrei al decreto sicurezza e alle morti nel Mediterraneo. La professoressa Dell'Aria, che coordinava l'attività, era stata accusata di mancata vigilanza e sospesa per quindici giorni con stipendio dimezzato.

Il ministro degli Interni Matteo Salvini, oggi a Palermo per la commemorazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, aveva annunciato che avrebbe incontrato la docente e i suoi alunni per poter discutere e spiegare il decreto sicurezza.

Anche oggi il ministro ha incontrato la professoressa sospesa nella prefettura di Palermo e ha assicurato che il provvedimento di sospensione è stato ritirato. Ma Salvini non ha incontrato gli studenti, secondo lui, "per evitare polemiche della sinistra". Ha spiegato che "oggi era il giorno dell’antimafia e non volevo altre polemiche".

Promessa disattesa, che ha provocato la delusione degli studenti, che hanno rilasciato un comunicato a Sputnik Italia:

“Dopo i proclami dei giorni scorsi, in cui il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato che avrebbe incontrato gli studenti del Vittorio Emanuele III di Palermo, non si presenta all’appuntamento.

Questo avvenimento ci da la conferma di quello che era solo una supposizione, cioè che il Ministro Salvini ha fatto una promessa senza di fatto mantenerla, esclusivamente perché è in campagna elettorale.

I ragazzi del Vittorio Emanuele III erano aperti e pronti al dialogo, perché il diritto di parola a noi negato, attraverso il provvedimento alla Professoressa Dell’Aria, noi lo riconosciamo a chiunque. Stamattina eravamo davanti alla nostra scuola con un messaggio scritto su uno striscione: Salvini noi siamo qua, cosa dovevi dirci?!, eppure sebbene ci hanno detto a più riprese che il Ministro sarebbe arrivato, non abbiamo visto nessuno.

Siamo profondamente delusi dall’operato di un adulto che rappresenta le Istituzioni ai più alti vertici e gli chiediamo: che esempio ci stai dando?”