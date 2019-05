La turista è poi stata segnalata agli agenti della polizia da testimoni stradali alle 22:00 ieri.

Quando gli agenti sono arrivati alla scena, la ragazza era già uscita e indossava vestiti che le avevano offerto i passanti.

"Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male", ha commentato la vicenda la turista francese.

La ragazza non era ubriaca, secondo la polizia. E' possibile che verrà denunciata per atti osceni.