Europee, Berlusconi: Spero italiani capiscano che bisogna liberare Gesù

“Spero che gli italiani abbiano capito la situazione in cui siamo in Italia e in Europa e che domenica votino con intelligenza anche se purtroppo il popolo è rimasto quello del 33 dopo Cristo, e quando gli chiesero se voleva liberare Gesù o Barabba, scelse Barabba. Spero che questa volta gli italiani capiscano che bisogna liberare Gesù”, ha affermato il leader FI.

“Sarò l’unico leader italiano in Europa perché Salvini e la signora Meloni non andranno al Parlamento europeo. Sarò l’unico politico italiano di esperienza”, ha sottolineato lui.

In precedenza, Berlusconi, in un post sulla sua pagina Facebook, ha detto che il suo senso del dovere è stato insegnato dalla madre.

"Quando decisi di fondare Forza Italia, nel 1994, mia madre mi disse queste parole, che porto scolpite nel cuore: 'Tu sai che sono contraria al fatto che entri in politica, ma se tu senti dentro di te così forte il dovere di farlo, allora non saresti il figlio che tuo padre ed io abbiamo creduto di educare se non trovassi anche il coraggio di farlo'. E’ con questo senso del dovere che mi ha insegnato mia madre che sono ancora in prima linea a battermi per un'Italia migliore in un'Europa più unita e più forte", ha scritto lui.

