"Più lavoro e meno stronzate, governo avanti" - Di Maio attacca Salvini

"Io chiedo il voto per cambiare l'Europa, non chiedo mezza poltrona in più. Certo se la Lega sarà il primo partito in Italia e in Europa", ha detto Matteo Salvini in onda a "Radio anch'io".

Il ministro dell'Interno ha anche annunciato di voler abolire il reato di abuso d'ufficio:

"Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri e sistemare scuole, ospedali. Assolutamente".

La risposta di Di Maio non si è fatta aspettare. Sulla sua pagina Facebook il viceministro ha scritto che il reato di abuso d’ufficio "esiste quando un incaricato di pubblico servizio, un dirigente o un politico ad esempio, nello svolgimento delle sue funzioni fa qualcosa che, intenzionalmente, procura a sé o ad altre persone a lui vicine un vantaggio ingiusto, arrecando ad altri dunque un danno".

Guardare per credere: il canale YOUTUBE di Sputnik Italia