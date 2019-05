Governo, chi è più apprezzato sul web

Una ricerca notevole di Reputation Science sull’apprezzamento sul web resa ha osservato nel mese di marzo che il premier Conte è in vetta nella classifica tra i ministri del governo gialloverde.

Secondo i dati dell’Osservatorio permanente di Reputation Science, che ogni mese analizza l’andamento della reputazione online dei membri del governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è il componente più apprezzato del governo gialloverde. L’analisi prende in esame i canali del Web 1.0 (news e menzioni), quelli del Web 2.0 (blog, social, network) e l’evoluzione storica, calcolando per ogni contenuto l’apporto reputazionale in termini sia quantitativi (volumi) che qualitativi (valori).

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli Di Maio e Salvini: governo durerà 4 anni

La reputazione online del presidente del consiglio Giuseppe Conte è salita a 133,7 (+24,9) punti, sorpassando il ministro degli Interni Matteo Salvini con 101,2 punti. Una crescità nel punteggio di 4 punti ha permesso al leader del Carroccio di avere un distacco comfortevole dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa con 70,5 punti.

Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che era rimasto al 14° posto nella classifica (25,9) ha visto comunque un incremento nel punteggio (+7,53).

© Foto : Reputation Science Classifica Reputazione online

Come spiega Andrea Barchiesi, co-founder di Reputation Science, "nel pieno del tumulto della campagna elettorale la crescita del premier Conte è stata esponenziale. È lui il protagonista di queste settimane e sono in molti ad aver sottolineato la sua metamorfosi da mediatore tra Lega e M5s a leader politico indipendente. Lieve miglioramento per Di Maio, che recupera quattro posizioni ed entra nella top 10. Stabile al secondo posto Salvini la cui crescita è rallentata dal caso Siri e dagli scontri interni al governo".