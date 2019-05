Portiere nazionale italiana di hockey: possiamo bere più birra dei russi

Lunedì la nazionale italiana ha battuto gli australiani ai rigori con il punteggio 4:3 in occasione del Campionato mondiale di hockey in Slovacchia, assicurandosi un posto nella Top Division per la prossima stagione.

“Dopo l’incontro ho detto ai ragazzi che è come se avessimo vinto la medaglia d’oro. È una sensazione incredibile. Il Campionato mondiale sarebbe potuto essere l’evento più duro della mia vita… Abbiamo perso 0:8, 0:9, 0:10, ma i compagni e gli allenatori mi hanno aiutato a mantenere la fiducia in me stesso. E oggi abbiamo fatto una grande cosa. Si dice che i russi abbiano bevuto 160 birre dopo di aver vinto contro i ceci? Noi possiamo berne ancora di più: questa è stata la nostra ultima partita del campionato”, ha raccontato Bernard ai giornalisti.