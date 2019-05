Zingaretti: Lega e M5S hanno paura di dire la verità agli italiani

"Lega e M5S hanno paura di dire la verità agli italiani. In realtà ce ne uno che la dice ed è il ministro Tria, che ha già detto che aumenterà l’Iva e inizierà la stagione dei tagli alle politiche sociali”, ha detto lui.

Secondo Zingaretti, l'allontanamento del governo è “finto, da opportunisti perché dalle 7:30 alle 18 si litiga e dicono che non sono d’accordo su niente, poi dalle 18 alle 21 dicono che governeranno insieme per 4 anni. Questa è una minaccia per gli italiani”.

“Tanto opportunismo e solo per raccogliere voti ed è un opportunismo che pagano gli italiani perché se ogni giorno critico il mio allenato di governo, poi devo essere coerente”, ha affermato il segretario.

In precedenza, Zingaretti ha criticato il Movimento 5 Stelle e i due vicepremier.

"Il governo politicamente non c’è più, e il costo per gli italiani già oggi è immenso e lo diventerà ancora di più nei prossimi mesi. Intanto Salvini e Di Maio non riescono più a decidere su nulla, come ha ammesso lo stesso sottosegretario Giorgetti. Se togliamo le provocazioni e i finti litigi quotidiani, quello che resta è solo un indecente patto di potere per mantenere le loro poltrone e salvaguardare i loro partiti", ha detto.