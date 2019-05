Milano, insulti razzisti ad un 13enne durante partita di basket

Il 18 maggio durante un torneo di basket tra ragazzi della scuola media a Milano i genitori di un giocatore della squadra avversaria hanno gridato dagli spalti “negro di m.” al tredicenne di colore. Tornato a casa, il ragazzo ha raccontato tutto a sua madre Rita che ha poi deciso di denunciare l’accaduto con un post su Facebook.

“Sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare allo Schuster under 13. Mio figlio è stato adottato in Etiopia. È italiano dalla pelle nera. Vorrei ringraziare quei genitori che dagli spalti gli hanno urlato negro di m. Complimenti. Evviva lo sport”, ha scritto Rita.

La società della squadra Asd Tigers ha subito condannato il gesto: “Da sempre lottiamo contro ogni discriminazione e continueremo a farlo fino a quando episodi come questo non esisteranno più. Oltre che insegnare le fondamenta del basket, l’essere squadra e il rispetto per gli altri sono alla base della nostra attività giornaliera”.

Però poco dopo Rita è stata costretta di rimuovere il suo post su Facebook sottoposta a critica da parte degli utenti che pensavano che lei accusasse i Tigers per il clima di intolleranza. Ma Rita aveva messo in rilievo che non era la responsabilità della squadra.