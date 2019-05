A Genova nave cargo con armi, proteste dei portuali. VIDEO

La nave cargo Bahri Yambu battente bandiera dell'Arabia Saudita e con a bordo un carico di armamenti, è attraccato stamattina al terminal Gmt del porto di Genova nonostante le proteste dei portuali.

Per esprimere la protesta questa mattina al porto si sono radunati i membri del collettivo autonomo di lavoratori portuali, nonché alcuni sindacalisti e esponenti di partiti.

"Vogliamo segnalare all'opinione pubblica nazionale e non solo che, come hanno già fatto altri portuali in Europa, non diventeremo complici di quello che sta succedendo in Yemen", hanno comunicato in una nota i segretari Filt Enrico Ascheri ed Enrico Poggi.

​Secondo i manifestanti hanno l'obiettivo di impedire le trasportazioni del "materiali bellico", non di bloccare il porto. Al momento sono ferme le operazioni di carico della nave cargo saudita.

Secondo quanto riporta RaiNews sarebbe in corso una sorta di "trattativa tra sindacati e i terminalisti sul tipo di materiali che devono essere imbarcati e tra questi un particolare tipo di generatore che potrebbe essere usato per scopi bellici".