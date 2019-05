Sea Watch, 47 migranti sbarcano a Lampedusa

La nave Sea Watch è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. I 47 profughi rimasti sono stati trasferiti a Lampedusa. Salvini: denuncerò chi li ha fatti scendere. Di Maio: non credo sia un espediente per far sbarcare i migranti perché la magistratura è indipendente dal governo.

I 47 migranti soccorsi dalla ong Sea Watch rimasti sono approdati a Lampedusa. L'operazione è scattata dopo il sequestro della nave da parte della Guardia di Finanza disposta dalla procura di Agrigento, nonostante la decisione del Viminale.

“La nostra missione umanitaria è finalmente compiuta. Grazie al Comandante e a tutto l’equipaggio”. Lo si legge sul Twitter di Sea Watch Italy.

“Finché il ministro sono io, nego l’autorizzazione. Se qualche procuratore intende fare il ministro si candidi alle elezioni. Sono pronto a denunciare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chiunque sia disponibile a far sbarcare immigrati irregolari da una nave fuori legge“, ha dichiarato il ministro dell’Interno in collegamento con Non è l’Arena su La7.

“Il sequestro lo esegue la magistratura quindi non credo sia un espediente per far sbarcare i migranti perché la magistratura è indipendente dal governo. Io credo che la politica delle redistribuzioni sia l’unica strada, poi c’è il tema dei rimpatri che si devono fare”, ha risposto a Matteo Salvini il leader del M5s Luigi Di Maio, ospite di Che tempo che fa su Rai3.

Mercoledì la nave dell’ong tedesca aveva soccorso 65 migranti (tra cui 8 minori non accompagnati, 5 bambini e 2 neonati) su un gommone a 30 miglia dalle coste libiche: il 17 maggio 18 profughi (le famiglie e una donna ferita) erano stati fatti sbarcare, altri 47 rimanevano ancora a bordo. Il 18 maggio la nave Ong era entrata nelle acque terriotirali italiane.