Salvini a Milano: qui no fascisti, siamo il futuro (VIDEO)

Oggi a Milano il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini ha riunito i sovranisti in Piazza Duomo. Durante il suo intervento il leader della Lega ha affermato che sia un momento storico talmente importante per liberare il continente dall’occupazione abusiva organizzata a Bruxelles da molti anni.

"In questa piazza non ci sono estremisti, fascisti, razzisti. Gli estremisti sono quelli che per vent’anni hanno governato l’Europa. La risposta alle polemiche siete voi. E’ una giornata eccezionale. In questa piazza c’è gente che non si rassegna ad un futuro di paura e di schiavitù. Lo stiamo facendo per i nostri figli", ha detto lui rivolgendosi alla gente in piazza.

“E’ un momento storico talmente importante per liberare il continente dall’occupazione abusiva organizzata a Bruxelles da molti anni. Chi ha tradito l’Europa, il sogno dei padri fondatori, di De Gaulle e De Gasperi? I Merkel, i Macron, i Soros, gli Juncker hanno costruito l’Europa della finanza e dell’immigrazione incontrollata”, ha detto Salvini.

“Se serve per voi e per l’Italia, io do la vita. Non mi ferma nulla, col sorriso e la consapevolezza di essere nel giusto”, ha affermato il ministro.

"Qualcuno ha provato a negare perfino le nostre radici cristiane. Ma chi nega le sue radici è un traditore e non merita niente. Altrimenti rischieremo di spalancare le porte a quella Eurabia di cui parlava la Fallaci”, ha concluso lui.

