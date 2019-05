Sea Watch, famiglie sbarcheranno a Lampedusa

Arrivata la decisione sulla Sea Watch 3 che si trova a 24 km da Lampedusa con la diffida di entrare nelle acque italiane. Donne, bambini e famiglie a bordo sbarcheranno a Lampedusa. Sono complessivamente 18 i migranti a bordo della Sea Watch ai quali è stato concesso di sbarcare, riferiscono fonti del Viminale secondo cui l'autorizzazione è stata concessa "solo ai bambini accompagnati e ad un uomo in precarie condizioni di salute".

Guardia costiera e Guardia di Finanza si occuperanno di trasportare a Lampedusa i due neonati e i cinque bambini piccoli con i rispettivi genitori, sono sette mamme e tre papà e l'uomo gravemente ferito.

“Le autorità italiane ci hanno dato la disponibilità a fare sbarcare le famiglie presenti a bordo: bambini, madri, padri e una donna ferita. Il trasbordo sulla motovedetta della guardia costiera è in corso”, ha affermato Sea Watch mediante un tweet.

🔵UPDATE



Le autorità italiane ci hanno dato la disponibilità a fare sbarcare le famiglie presenti a bordo: bambini, madri, padri e una donna ferita.



Il trasbordo sulla motovedetta della guardia costiera è in corso. pic.twitter.com/53VkNTNXeT — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 17 мая 2019 г.

Il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito oggi l’intenzione di tenere “porti chiusi” e ha definito gli operatori della nave come “scafisti”.

“Erano prima in acque libiche e poi in acque maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia. Questi non sono soccorritori ma scafisti, e come tali verranno trattati. Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono chiusi. E se qualche procuratore vuole indagarmi o processarmi anche per questo, faccia pure! Per difendere l’Italia e gli Italiani, non ho paura di niente e di nessuno”, ha scritto il leader del Carroccio su Facebook.

Mercoledì il 15 maggio la nave tedesca Sea Watch ha soccorso 65 persone che si trovavano su un gommone avvistato da un aereo di ricognizione civile che navigava a 60 km dalle coste libiche.