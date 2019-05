Meloni: “No a governo con Lega subito dopo Europee, ci sia voto”

“Io non sono disposta ad andare al governo, chiedo un voto popolare. Spero però che il 26 maggio gli italiani dicano che c’è un’altra maggioranza possibile fatta da Lega e Fratelli d’Italia”, lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di una iniziativa di partito a Milano.

Meloni ha ricordato che “le regionali nelle quali si è votato in queste settimane e mesi hanno ampiamente detto che è possibile” un’alleanza di centrodestra; ma la leader ha ribadito la necessità del voto popolare che possa legittimare la coalizione: “Il voto ci sia appena possibile, quando dipende da Mattarella. Non chiedete a me. Diciamo che intanto lavoriamo per costruire una alternativa. Ogni voto dato a FdI è per mandare a casa i 5 stelle”, ha chiosato Meloni.

Fonte: Askanews