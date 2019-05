Autonomia della Sicilia: "Lo Statuto va rivisto" - Musumeci

L'autonomia è diventata un vergognoso paravento per coprire politiche scellerate non certo improntate allo sviluppo. Così il governatore della Sicilia Musumeci nel suo intervento alla festa dell'autonomia a Palermo, citato dal Giornale di Sicilia.

"L'autonomia doveva essere secondo i padri fondatori una straordinaria opportunità per recuperare il divario tra la Sicilia e le regioni del nord e invece è diventata spesso un vergognoso paravento per coprire politiche scellerate non certo improntate allo sviluppo serio e concreto", ha affermato Nello Musumeci intervenendo alla festa dell'autonomia a Palermo. "Vogliamo un'autonomia della responsabilità, non dei privilegi", ha aggiunto il governatore.

"Lo Statuto dopo tanto tempo va rivisto, rivisitato, contestualizzato con le norme nazionali ed europee e va applicato con passione. Per farlo occorre conoscerlo, ecco perché stamattina con l'assessore Lagalla incontriamo centinaia di ragazzi proprio perché possano conoscere le norme dell'autogoverno, apprezzarle e sentirsi coprotagonisti di questo rilancio dell'autonomia siciliana", conclude il politico.