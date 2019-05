In vendita Genoa CFC, il club calcistico più antico d'Italia

Il club ligure Genoa Cricket and Football Club ha reso noto attraverso il proprio sito ufficiale di essersi rivolto ad un advisor esterno per gestire il processo di vendita.

Messo in vendita il Genoa Cricket and Football Club, il club calcistico professionale più antico d'Italia. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale del club. Per gestire il processo di vendita il club si è rivolto ad Assietta S.p.A., società di consulenza finanziaria specializzata in finanza aziendale.

Al momento non ci sono ancora informazioni su chi potrebbe essere interessato all'acquisto del club.

Genoa CFC fu creato nel 1893 ed è considerato il club calcistico più longevo d'Italia tra quelli ancora attivi. Dal 2003 il club è guidato da Enrico Preziosi.

A due giornate dalla fine del campionato di Serie A il Genoa occupa la 17 esima posizione con un punto di vantaggio sull'Empoli, terzultimo.

