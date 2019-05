Assegno divorzio, dalla Camera primo ok alle nuove norme

Il provvedimento ha ricevuto 386 voti a favore, nessuno contrario e 19 astensioni. Alla Pdl hanno votato a favore, oltre al Partito Democratico, anche il Movimento 5 stelle, la Lega, Forza Italia. La pdl passa ora all’esame del Senato.

Tra le novità, la previsione di un assegno temporaneo, legato non solo al reddito ma anche al patrimonio, all’età del richiedente, alla formazione e quindi alla possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. L’assegno sarà cancellato in caso di nuovo matrimonio ed anche in caso in cui il beneficiario intraprenda una nuova unione civile o convivenza.

Fonte: Askanews