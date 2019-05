Guasto in volo, il Mosca-Milano rientra d'urgenza all'aeroporto di Vnukovo

Un Boeing 737-8AS della compagnia Utair, in volo da Mosca a Milano, è tornato d'urgenza all'aeroporto di partenza per via di un guasto ai carrelli che sono rimasti bloccati.

Il volo era partito dall'aeroporto moscovita di Vnukovo alle 10.52 e sarebbe dovuto atterrare a Milano alle 13:56, è stato costretto a tornare allo scalo di partenza subito dopo il decollo.

Prima di atterrare il Boeing con a bordo 109 passeggeri ha compiuto nei cieli vicino all'aeroporto tutti i giri necessari per esaurire il carburante.

L'atterraggio si è verificato senza alcun problema alle ore 12.52 di Mosca.