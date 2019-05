Berlusconi: Salvini stufo di M5s, sue parole molto chiare

Matteo Salvini non ha detto espliticamente di essere stufo dell’alleanza con il M5s e di volerli mollare “ma le dichiarazioni anche di oggi di Salvini sui Cinque Stelle che dicono troppi no, sono fin troppe chiare”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ospite di L’aria che tira su La7.

Berlusconi si è detto convinto che “comunque questo governo cadrà per i fatti: l’Italia andrà in bancarotta, saranno costretti a mettere tasse che i cittadini non vorranno, la disoccupazione continuerà ad aumentare”. Dunque “spero” che l’alleanza tra la Lega e i Cinque Stelle “si stempererà e finirà nel nulla”.

Quanto ai contatti diretti tra lui e il leader leghista, Berlusconi ha confermato che “Salvini ha chiamato mia figlia quando ero in ospedale per farmi gli auguri, poi mi ha chiamato nei giorni successivi ma abbiamo parlato solo di rapporti personali, non di politica. Di politica ci sono i nostri che parlano”.

Fonte: Askanews