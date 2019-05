Zaia: autonomia va fatta, Di Maio ricordi nostro ok sul reddito

“Qualcuno lo dica a Di Maio: l’autonomia non è una fake news. L’istanza di maggiore autonomia è diventata nazionale. Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono arrivate al termine dell’iter per la devoluzione delle competenze, un’altra decina di Regioni è incamminata sulla medesima strada. Solo Puglia e Basilicata, per ora, paiono non interessate”.