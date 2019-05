Il Mediterraneo è "una fossa comune con 15mila morti" - Salvini

Lo ha dichiarato lunedì, il 13 maggio, il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini nel corso della sua visita a Zingonia, aggiungendo che oggi chi entra in Italia deve avere il suo permesso.

© Sputnik . Sergey Guneev Sea Watch: indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli

“La politica dei porti aperti ha trasformato il Mediterraneo in unaIo tutelo l'ordine pubblico in questo Paese e me ne prendo l'onore e gli oneri, quindi", ha detto Matteo Salvini lunedì a Zingonia.

"Faccio un esempio concreto : c'è questa nave della Sea Watch, olandese con equipaggio olandese, che sta tornando vicino alla Libia. Se raccogliesse immigrati in acque libiche, tunisine o maltesi e volesse arrivare in Italia farebbe una scelta che mette a rischio delle vite e quindi noi lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario", aggiunge il vicepremier.