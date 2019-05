Il cardinale riattacca la luce in un palazzo occupato a Roma

“E Dio disse luce e luce fu”. E’ quanto ha twittato Spin Time Labs, che rappresenta il palazzo occupato con circa 450 persone che ci vivono a Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme. E' tornata la luce nello stabile, al buio e senza acqua calda dal 6 maggio a causa di un debito di 300mila euro per le bollette. A risolvere la situazione è stato il Vaticano, nella persona dell’elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewsky, che avrebbe riattaccato personalmente il contatore sigillato, prendendosene la responsabilità.

E Dio disse luce e luce fu#senzalucenonsivive — Spin Time Labs (@SpinTimeLabs) 12 мая 2019 г.

​Gli occupanti, con un “presidio notturno”, hanno evitato un nuovo distacco della corrente. Sulla situazione è stata convocata un’assemblea pubblica lunedì 13 maggio alle 18 a via di Santa Croce in Gerusalemme.

Fonte: Askanews