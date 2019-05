Europee: Berlusconi, ancora in prima linea per senso dovere inculcato da mia madre

Il presidente FI ha anche sottolineato: "Quando decisi di fondare Forza Italia, nel 1994, mia madre mi disse queste parole, che porto scolpite nel cuore: 'Tu sai che sono contraria al fatto che entri in politica, ma se tu senti dentro di te così forte il dovere di farlo, allora non saresti il figlio che tuo padre ed io abbiamo creduto di educare se non trovassi anche il coraggio di farlo'. E’ con questo senso del dovere che mi ha insegnato mia madre che sono ancora in prima linea a battermi per un'Italia migliore in un'Europa più unita e più forte".

Da figlio, conclude Berlusconi, "ho fatto e continuo a fare tutto il possibile perché mamma Rosa, dal Cielo, possa essere orgogliosa di me".

Fonte: Agenzia Nova