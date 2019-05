Gabrielli (capo della Polizia): non siamo al servizio di questo o quel ministro

“Noi siamo la polizia di Stato, non una polizia privata al servizio di questo o a quel ministro”. Lo afferma il capo della polizia, Franco Gabrielli, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Stiamo attraversando un momento particolare nella vita del Paese, vigilia di un appuntamento elettorale importante e caratterizzato da qualche tensione politica. Proprio per questo credo sia interesse di tutti non contribuire ad alimentarle, né coinvolgere nelle dispute quotidiane istituzioni di garanzia come la nostra, tirandole da una parte o dall’altra”.

Quanto a Salvini, “il ministro dell’Interno ricopre il suo ruolo come meglio ritiene, e non spetta al capo della polizia giudicarlo. Io sono chiamato a servire lo Stato nell’interesse dei cittadini, ricevo le direttive del governo, sono sottoposto alla legge. Sono i tre capisaldi che ispirano la mia azione. In undici mesi di permanenza del ministro Salvini al Viminale, non ho mai avuto da lui indicazioni contrarie a questi principi. E le direttive ricevute sono tutte contenute in documenti pubblici, espliciti, ricorribili davanti alla giustizia amministrativa”.

Fonte: Askanews