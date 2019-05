Viareggio, campione paralimpico muore nel parcheggio Agenzia Entrate

E’ stato trovato il corpo di Lorenzo Major, campione mondiale paralimpico di arrampicata, originario di Ferrara e residente a Forlì, riporta La Nazione. A trovare il corpo nel parcheggio ai lati dell'Agenzia delle Entrate di Viareggio è stato un dipendente dell’ente. Il quarantottenne diversamente abile si sarebbe tolto la vita sparandosi.

© Depositphotos / Leungchopan Diminuiti i suicidi in Italia negli ultimi 30 anni

Al momento non ci sono elementi che facciano pensare a qualcosa di diverso dal suicidio o dalla morte per altro motivo in conseguenza del tentativo di suicidio. Però ci sono alcuni dettagli da chiarire: sembrerebbe che l'uomo abbia delle ferite al naso e alla testa. Alcuni pallini di piombo sono finiti nella vetrata al piano terra di un edificio che si trova vicino al parcheggio e in un vetro ai piani alti dello stesso immobile.

Il pm Antonio Mariotti ha disposto l'autopsia, che dovrebbe svolgersi la prossima settimana, dopo una prima ricognizione cadaverica effettuata sul posto dal medico legale, Stefano Pierotti.

Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti non sembrerebbe che il posto scelto da Major abbia a che fare con il motivo del suicidio.