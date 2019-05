Salvini chiede chiarimenti sui migranti soccorsi dalla Marina

“Salvare le vite, per carità, è obbligo di uomini e donne del mare, però ho chiesto chiarimenti del perché si fosse in acque libiche, del perché non sia stata chiamata la guardia costiera libica, che solo ieri è intervenuta per salvare 216 persone. Non vorrei che ci fosse un ministro che difende i confini e qualcun altro che, invece, porta i migranti in Italia: sto aspettando la documentazione”, ha detto Salvini.

“Io faccio il ministro per difendere i confini, bloccare i trafficanti, espellere i clandestini, difendere i porti e la sicurezza degli italiani” e in attesa dei chiarimenti, ha aggiunto, “siccome è mia competenza, non indico nessun porto italiano disponibile allo sbarco”.

Fonte: Askanews