Cresce l'utile di Enel:+ 7,4% nel primo trimestre 2019

I ricavi di Enel nel periodo di riferimento sono aumentati del 10,3%, a 20,891 miliardi di euro. L'utile diluito per azione attribuibile agli azionisti della capogruppo ammonta a 0,12 euro contro 0,11 euro dell'anno precedente.

L'indice EBITDA in tre mesi è aumentato del 12,7% a 4,548 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto, alla fine del trimestre, ammontaa 45.093 miliardi di euro, cifra in aumento del 9,7% nel corso dell'anno.

"Nel 2019 intendiamo accelerare gli investimenti, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili in Nord America... Un buon inizio per l'anno in corso ci consente di confermare le previsioni per il 2019", ha detto l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace.