Di Maio: Commissione Ue certifica che non siamo in recessione

“Sono convinto che possiamo evitare l’aumento dell’Iva con misure contro la grande evasione”: lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, leader del M5S, parlando in conferenza stampa a Montecitorio.

A suo giudizio “i numeri della Commissione europea (diffusi oggi, ndr) certificano che non siamo in recessione, proprio quella commissione Ue che aveva detto che qui sarebbe arrivata pioggia di cavallette”.

Secondo Di Maio “è curioso che un numero simile a quello dell’Istat venga interpretato in senso opposto. E’ strano che la Commissione non commenti il dato record dai tempi della crisi sull’occupazione e dica che il reddito di cittadinanza aumenta la disoccupazione. Il reddito fa aumentare la forza lavoro, ci sono persone inattive che si stanno iscrivendo alla forza lavoro, e aumenta il Pil potenziale”.

Di Maio ha sottolineato che “la Commissione Ue può commentare una buona notizia, l’Italia è la prima forza in Europa per produzione industriale. Io non dico che è tutto a posto, ma vista la congiuntura europea un grazie va dato agli operatori economici che stanno facendo camminare la locomotiva Italia”.

Fonte: Askanews